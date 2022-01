Un octogénaire porté disparu à Montréal

Le Service de police de la Ville de Montréal demande l’aide du public pour retrouver un homme de 86 ans qui est porté disparu depuis dimanche.

Nicola Trentadue a été vu pour la dernière fois vers 17 h à bord de son véhicule sur la 14e Avenue dans le secteur de Villeray. Son véhicule est de marque Nissan Versa 2011, bleu immatriculé G18 RXP.

«Il pourrait avoir de la difficulté à s’orienter étant donné qu’il souffre de troubles cognitifs», a indiqué le SPVM, précisant que sa famille a des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

Homme à la peau blanche, l’octogénaire mesure 1,70 m, pèse 72,5 kg et a des yeux bruns et des cheveux gris avec une calvitie. L’homme parle français, anglais et italien et porte des lunettes de vue.

Il portait un manteau bleu et vert à carreaux avec capuchon, un pantalon jeans bleu et une casquette noire.

Toute personne ayant de l'information à communiquer concernant cette disparition peut le faire en composant le 911 ou en communiquant avec son poste de quartier.

