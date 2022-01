OUIMET, Sr GABRIELLE, m.i.c.

(Florence-du-Sacré-Coeur)



Au Pavillon Délia Tétreault des Soeurs Missionnaires de l'Immaculée-Conception, est décédée en toute sérénité le 20 janvier 2022 à l'âge de, Sr. Marie Gabrielle Ouimet, m.i.c., (Florence-du-Sacré-Coeur), fille de feu Adélard Ouimet et feu Cécile Clermont.Outre sa famille religieuse, elle laisse dans le deuil sa nièce Claire Ouimet (Jean-Guy Desmarais), ses neveux Pierre Ouimet (Huguette Dagenais), André Ouimet (Monique Gauthier) et Mario Ouimet, ainsi que de nombreux parents et amis.Les funérailles seront célébrées, en présence de ses cendres, le jeudi 27 janvier 2022 à la :DE L'IMMACULÉE-CONCEPTION100 PLACE JUGE-DESNOYERS, LAVAL, QCDes dons pour nos missions seraient appréciés. Les faire parvenir à : Maison Généralice, 121 Avenue Maplewood, Outremont, Qc, H2V 2M2Vous pouvez vous unir à nous en allant sur le site Missionnaires de l'Immaculée-Conception et cliquer sur Décès