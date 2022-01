9 modèles de camionnette et de VUS tout-terrain d’occasion à surveiller en 2022

Votre résolution de la nouvelle année comprend-elle l’achat d’un nouveau véhicule? Vous pourriez devoir attendre longtemps pour en prendre possession si vous choisissez un exemplaire flambant neuf, alors pourquoi ne pas vous tourner vers un modèle d’occasion et démarrer 2022 du bon pied?

C’est un choix pratique et, grâce à des détaillants comme HGrégoire qui proposent un inventaire impressionnant, vous avez de très bonnes chances de dénicher un véhicule qui répondra à votre budget et à votre style de vie.

La robustesse vous importe? Vous aimez les gros travaux ou encore vous aventurer en dehors de la route? Il y a toute une variété de camionnettes et de véhicules à vocation tout-terrain présentement disponibles sur le marché.

Qu’ils soient de format intermédiaire ou pleine grandeur, les différents modèles d’occasion à vendre vous rendront de précieux services – été comme hiver, au travail comme dans les loisirs. Voici quelques modèles à surveiller!

Ford F-150 et Ranger

Ce n'est pas un hasard si le F-150 est la référence dans cette catégorie! Année après année, Ford lui apporte des changements et des innovations. Et grâce à un très grand nombre de versions et de configurations, vous saurez immanquablement trouver chaussure à votre pied!

Considérez l’ensemble FX4 si vous aimez vous éloigner du bitume, voire un modèle Raptor pour le summum des performances hors route.

Son petit frère, le Ranger, n’est pas en reste. La génération actuelle est spacieuse et prête pour l’aventure avec son rouage intégral de série et sa bonne capacité de remorquage.

Ram 1500

Les camions Ram n’ont pas juste l’air musclés, ce sont de vrais guerriers, toujours prêts à aller au combat. D’un autre côté, la suspension pneumatique incluse sur certains exemplaires rend les déplacements quotidiens vraiment confortables.

L’ancienne génération a connu tellement de succès que Ram a décidé de continuer à la produire (sous l’appellation Ram 1500 Classic). Sinon, songez à une version Warlock ou 2500 Power Wagon pour un maximum de robustesse.

Chevrolet Silverado et GMC Sierra

Les deux camionnettes pleine grandeur de General Motors ont été complètement renouvelées pour l’année-modèle 2019 et ne cessent de s’améliorer depuis.

Leurs versions précédentes ne manquent pas de compétences non plus. Le Sierra et le Silverado proposent des moteurs puissants, des boîtes de vitesses efficaces et des ensembles tout-terrain complets.

Qui plus est, leurs cabines sont faciles d’accès et spacieuses. Pour remorquer de lourdes charges, le V8 turbodiesel des modèles Heavy Duty s’impose avec un couple de 910 lb-pi.

Toyota Tundra et Tacoma

La réputation de qualité et de fiabilité de Toyota n’est plus à faire et c’est d’ailleurs ce qui explique la valeur élevée que conservent les différents véhicules de la marque.

Ses deux camionnettes, le Tundra et particulièrement le Tacoma, proposent des versions TRD (Hors route ou Pro) réellement convaincantes pour la conduite tout-terrain.

Jeep Wrangler et Gladiator

Ceux qui recherchent la douceur et la conduite d’un VUS ont fort intérêt à se tourner vers une camionnette comme la Honda Ridgeline, mais quand vient le temps de sortir des chemins battus ou d’affronter les pires conditions, rien de tel qu’un Jeep Wrangler ou Gladiator.

Le second est une nouvelle camionnette dont le style et les compétences reflètent étroitement le légendaire 4x4. Il existe des exemplaires à boîte manuelle dans les deux cas pour plus de liberté et de plaisir au volant. Vous pourrez même enlever le toit et les portières afin de vivre une expérience hors du commun!

Il est toujours facile de trouver une camionnette robuste et agréable à conduire à un prix abordable. Rendez-vous chez le détaillant d’occasion HGrégoire, qui rassemble uniquement des véhicules de qualité certifiés ayant été inspectés en plus de 150 points. Et avec la garantie de satisfaction de 7 jours ou argent remis, impossible de vous tromper!