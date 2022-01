Baseball majeur: les négociations avancent

Une nouvelle proposition du baseball majeur semble avoir permis des avancées considérables dans les négociations avec les joueurs pour une nouvelle convention collective.

Les deux clans se sont rencontrés mardi et le circuit a mis sur la table une deuxième proposition en autant de jours. Si celle soumise la veille a vigoureusement été rejetée, la deuxième, qui est fortement inspirée de celle de l’Association des joueurs, a reçu un accueil plus favorable, selon le site officiel des ligues majeures.

Les équipes proposent ainsi un fonds commun financé centralement pour remettre des bonus aux jeunes joueurs qui n’ont pas encore accès au processus d’arbitrage et qui serait distribué selon les performances et les honneurs individuels. Certains joueurs pourraient ainsi toucher jusqu’à quatre fois leur salaire.

Un tel contrat de travail augmenterait également le salaire minimum et le plafond de la taxe de luxe.

Le syndicat avait permis la relance des négociations, lundi, en revoyant à la baisse certaines demandes. Il souhaitait notamment abaisser le nombre d’années d’expérience avant de profiter de l’autonomie complète, présentement fixé à six.

Les joueurs ont également diminué significativement leurs demandes pour diminuer le partage de revenus. Ils souhaitent également revoir les critères pour avoir le droit à l’arbitrage, mais il semble qu’il s’agit du point d’achoppement. En effet, la plus récente offre du circuit ne prévoit aucun changement de ce côté.

Le commissaire Rob Manfred et les équipes de son circuit ont décrété un lock-out le 2 décembre dernier. Le baseball majeur vit ainsi le neuvième arrêt de travail de son histoire. Il s’agit cependant du premier depuis la grève de sept mois et demi qui a touché les campagnes 1994 et 1995.

Les camps printaniers doivent débuter le 16 février en vue de la prochaine saison.

