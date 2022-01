Budget de l’OMS : les États-Unis réclament une plus grande transparence

Les États-Unis ont réclamé mardi une plus grande transparence sur les finances de l’OMS avant qu’elle ne se lance dans une réforme majeure de son financement, réclamée par certains pour rendre l’organisation plus forte.

Bien qu’étant une des plus grandes agences de l’ONU, l’Organisation mondiale de la santé est sans cesse en quête de financements, alors que les attentes des pays à son égard se multiplient, en particulier depuis la pandémie.

Désireux de renforcer le rôle de l’organisation au sein de l’architecture globale de santé, le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, qui sera reconduit pour un second mandat en mai, défend une réforme cruciale de son financement.

«Les États-Unis cherchent à mieux comprendre les mécanismes de financement actuels, les gains d’efficacité et la façon dont les décisions sont prises avant d’envisager une augmentation des contributions obligatoires», a déclaré la représentante américaine Loyce Pace, du ministère de la Santé, lors d’une réunion sur le sujet à l’OMS.

Comme les États-Unis, certains États membres «ont exprimé leur ferme volonté d’améliorer la gouvernance et la transparence, notamment en ce qui concerne le financement durable», a-t-elle ajouté, en citant l’établissement des priorités dans les affectations budgétaires.

Dotée de 5,84 milliards de dollars sur l’exercice biennal 2020/2021 (6,1 milliards pour 2022/2023), l’OMS a le budget «d’un hôpital de taille moyenne dans un pays développé», a déploré dans le passé le Dr Tedros.

Lors de la réunion mardi du Conseil exécutif de l’OMS, il a une nouvelle fois appelé à un renforcement du budget et réclamé, comme le demandent plusieurs experts, que la part des cotisations obligatoires des États membres représente 50 % du budget de l’organisation d’ici 2028-2029.

Or pour l’instant, elles n’en représentent que 16 %. Le reste sont des contributions volontaires de donateurs publics et privés qui décident comment l’OMS peut les utiliser, ce qui complique le travail de l’organisation.

«Je prends la bonne gouvernance de l’OMS très au sérieux et je considère la transparence comme le signe d’une organisation forte. Une augmentation progressive des contributions obligatoires changerait la donne et contribuerait à nous rendre plus forts», a souligné le Dr Tedros.

Transparence et financement durable doivent aller de pair, a-t-il toutefois dit. Et d’avertir : si les questions de transparence «sont vues comme une condition préalable, nous serons pris dans un cercle vicieux.»

Ces débats interviennent alors que Conseil exécutif de l’OMS a recommandé le Dr Tedros — seul candidat en lice — pour sa reconduction à la tête de l’organisation. Sa nomination sera avalisée en mai par l’ensemble des États membres, lors d’un vote.

