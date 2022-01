CH: Hughes et Gorton ont établi une priorité

Il semble que Kent Hughes et Jeff Gorton ont déjà établi l'une des priorités pour remettre le Canadien de Montréal sur le droit chemin.

L'ex-directeur général de l'organisation, Marc Bergevin, s'était inspiré du modèle des Blues de St. Louis pour bâtir une équipe lourde, et la stratégie avait fonctionné lors des dernières séries éliminatoires.

Or, il faut s'attendre à ce que l'identité du Tricolore change. Selon ce qu'a rapporté Renaud Lavoie, mardi, sur les ondes de TVA Sports, Hughes et Gorton mettront davantage l'accent sur la vitesse.

«Les Canadiens de Montréal ne sont pas une équipe rapide, a souligné notre journaliste. On a bâti cette formation un peu à l'image des Blues, mais les Blues évoluent dans l'Ouest alors que les Canadiens jouent dans l'Est face au Lightning de Tampa Bay, aux Panthers de la Floride, aux Maple Leafs de Toronto et aux Bruins de Boston, des équipes hyper rapides.

«Les Canadiens devront devenir une équipe beaucoup plus rapide. Je peux te dire que Jeff Gorton et Kent Hughes l'ont compris assez rapidement. Attendez-vous à ce qu'il y ait des changements dans cette direction au cours des prochaines semaines, voire des prochains mois.»

Montembeault de retour malgré sa blessure?

Renaud Lavoie a également fait le point sur le statut du gardien Samuel Montembeault, présentement à l'écart du jeu en raison d'une blessure à un poignet.

Selon notre informateur, Montembeault a subi cette blessure lors de la période d'échauffement du match de jeudi dernier contre les Golden Knights, à Las Vegas. Il a tout de même disputé la rencontre, mais la douleur était plus vive le lendemain.

Montembeault doit se soumettre mercredi à un examen d'imagerie par résonance magnétique pour évaluer la gravité de sa blessure.

«Mais s'il a besoin d'une opération, ça ne veut pas dire qu'il ne terminera pas la saison, a précisé Lavoie. Montembeault connaît d'excellents moments. Mon impression est qu'il veut continuer à jouer. Il sera peut-être opéré à la fin de la saison, mais ça ne veut pas dire qu'il ne recommencera pas à jouer bientôt.»

