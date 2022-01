Changement dans le tracé du REM de l’Est

La CDPQ a annoncé la modification du tracé du REM de l'Est suite à la pression et aux questionnements des citoyens sur son tracé et son intégration urbaine.

Après un lancement enthousiasmant de ce projet, plusieurs citoyens se sont questionnés sur son tracé et son intégration urbaine. Et suite à plusieurs consultations citoyennes, la CDPQ infra a modifié le tracé intial.

«En réponse aux consultations avec les citoyens et les parties prenantes menées dans la dernière année, la CDPQ Infra annonce aujourd’hui une solution importante pour optimiser le tracé du REM de l’Est. La CDPQ Infra a, en effet, réussi à sécuriser auprès du CN une option d’achat d’un segment de l’emprise ferroviaire Souligny au cœur de Mercier-Est, ce qui évitera un passage sur l’artère commerciale de Sherbrooke Est», soutient Christian Ducharme, vice-président, Ingénierie de la CDPQ Infra dans un communiqué de presse.

L’entente de ce nouveau tracé a été conclue le 30 décembre dernier entre le CN et la CDPQ infra.

Rappel historique

Le projet avait été annoncé pour la première fois en décembre 2020 par la CDPQ Infra, le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal. La ligne partirait du centre-ville, près de la gare Centrale pour se rendre vers l’est de la métropole.

À Lacordaire, un tronçon bifurquerait vers le nord pour se rendre jusqu’au cégep Marie-Victorin, tandis qu’une autre branche longerait le fleuve jusqu’à la gare Pointe-aux-Trembles.

Depuis l’annonce du projet de REM de l'Est, de nombreuses voix se sont élevées pour faire part de leurs craintes sur les conséquences d’un tracé aérien. Les critiques s’inquiètent notamment de la perte d’une qualité de vie pour les résidents des secteurs concernés, d’un risque d’enclavement ainsi que des conséquences sur l’esthétisme de la ville