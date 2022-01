Colombie-Britannique : découverte de 93 tombes potentielles dans un ancien pensionnat

La Première Nation de Williams Lake, a révélé mardi en conférence de presse, l'existence de 93 tombes potentielles dans un ancien pensionnat pour enfants autochtones.

«Notre équipe a non seulement enregistré des histoires concernant le meurtre et la disparition d'enfants et de nourrissons, mais elle a également écouté d'innombrables histoires de torture systématique, de famine, de viol et d'agression sexuelle d'enfants à la mission Saint-Joseph», a déclaré le chef de la Première Nation de Williams Lake, Willie Sellars, en conférence de presse mardi après-midi.

M. Sellars a également rapporté que l'enquête avait révélé des plaintes ignorées concernant les conditions à l'école ainsi que des preuves que des corps d'enfants avaient été jetés dans des lacs, des rivières ainsi que dans l'incinérateur de l'école, y compris des bébés non désirés de prêtres.

Lors de la conférence de presse, Whitney Spearing l'archéologue menant l'enquête a déclaré que 50 des 93 tombes potentielles avaient été découvertes à l'extérieur du cimetière de l'école.

«Tous présentent des caractéristiques variables indiquant des enterrements humains potentiels», a expliqué l’archéologue. Il faut souligner qu'aucune enquête géophysique ne peut fournir de certitude sur la présence de restes humains. L'excavation est la seule technique qui fournira des réponses quant à la présence de restes humains, a-t-elle précisé.

Situé dans le centre de la Colombie-Britannique, le pensionnat St-Joseph's Mission était en activité de 1891 à 1981.

Jusqu'à présent, seuls 14 des 470 hectares de l’immense terrain ont été fouillés.