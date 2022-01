Comment peut-on aimer quand on n’a pas été aimé soi-même?

Je suis l’enfant unique d’une femme qui m’a conçu pour donner un sens à sa vie, mais qui n’a jamais réfléchi au besoin qu’un garçon a d’avoir un père à qui se référer dans l’existence. Rendu à 40 ans, je recherche encore mes racines. Moi et ma mère on était en guerre perpétuelle. Elle ne me pardonne pas de ne pas être l’enfant qu’elle aurait voulu avoir pour prendre soin d’elle, et je ne lui pardonne pas de m’avoir caché toute ma vie qui est mon géniteur.

J’ai coupé les liens avec elle il y a 20 ans, espérant que l’éloignement m’apporterait une paix qui n’est malheureusement jamais venue. Pour vous donner un aperçu de la grandeur de mon désarroi, je ne sais même plus à quel sexe j’appartiens. Depuis quinze ans je navigue d’un sexe à l’autre sans être capable de me fixer. Vous ne pouvez pas savoir à quel point c’est difficile à supporter mentalement.

Il y a un an et demi, j’ai amorcé une thérapie qui me fait un peu de bien. Mais ma thérapeute souhaiterait que je renoue avec ma mère et je ne m’en sens pas la force. C’est comme si j’étais incapable de lui pardonner le statut d’enfant sans père qu’elle m’a imposé. Mais comme elle est mon seul ancrage de vie, ne pas la voir me donne la sensation de flotter sans repères dans l’univers.

Désemparé

L’important serait d’évaluer laquelle des deux positions est la plus difficile à supporter pour vous. Renouer avec votre mère vous apporterait une stabilité qui vous manque, alorsque ne pas le faire, ne fait que satisfaire votre volonté de vengeance. De deux maux, est-ce qu’on ne choisit pas le moindre ?