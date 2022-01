«Du hockey improvisé» - Josh Anderson

Josh Anderson n’était pas un homme heureux. En fin de deuxième période, il a cherché à venger Christian Dvorak en tentant d’engager un combat avec Jared Spurgeon, mais il a finalement jeté les gants contre un joueur qui était plus de son poids avec Ryan Hartman. Après le match, l’Ontarien restait encore bouillonnant, n’ayant vraiment pas aimé ce match.

« Tu la balances par la fenêtre, la vidéo. Tous les joueurs dans ce vestiaire savent que nous pouvons mieux jouer. C’était un long voyage. Nous venions de jouer de bons matchs. Mais même quand tu es fatigué, tu dois trouver des façons de mieux jouer. Nous avons abandonné nos deux gardiens. Le Wild faisait des cercles en territoire offensif, ça ressemblait à du hockey improvisé pour la grande portion du match. »

– Josh Anderson

Dominique Ducharme l’a bien expliqué. À 5 à 1 après 40 minutes, il ne voulait pas prolonger le calvaire de Cayden Primeau. Et il avait l’occasion d’offrir les premières minutes dans la LNH à Michael McNiven. À sa cinquième saison au sein de l’organisation, McNiven a fait ses débuts dans la LNH dans un contexte difficile.

« C’était une belle expérience, un bon 20 minutes. Je n’étais pas aussi nerveux que je le croyais, c’est assez surprenant quand on me connaît. J’aurais aimé connaître un résultat différent. Le Wild a une bonne équipe, qui a des joueurs rapides et talentueux. Ça m’a ouvert les yeux sur le jeu dans cette ligue. »

– Michael McNiven

À l’instar d’Anderson, Cédric Paquette a fait un bilan bien lucide de cette dégelée face au Wild.

USA TODAY Sports

« Dans notre zone, le Wild patinait trop facilement avec la rondelle. Quand on avait la rondelle, on la perdait. On ne pouvait pas se rendre de l’autre côté de glace. »

– Cédric Paquette