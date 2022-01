Froid extrême pour le nord-ouest et répit pour le sud et l’est du Québec

Le froid extrême persistera mardi pour les secteurs du nord et de l’ouest du Québec, alors que le sud et l’est devraient avoir, l’espace d’une journée, un répit avec des températures saisonnières.

Environnement Canada maintient son avertissement de froid extrême pour l’Abitibi-Témiscamingue, l’Outaouais, le Saguenay-Lac-Saint-Jean et les secteurs du nord-ouest.

Des valeurs de refroidissement éolien pourraient atteindre les -45 degrés mardi matin et dans la nuit de mardi à mercredi.

Par contre, Montréal et toute la vallée du fleuve Saint-Laurent jusqu’à la Côte-Nord et la Gaspésie et Sept-Îles, le mercure pourrait remonter jusqu’à -10 degrés avec de la faible neige pour certains secteurs.

À Montréal et ses environs, l’agence fédérale prévoit une alternance de soleil et de nuages et des températures saisonnières de -11 à -9 degrés.

En Estrie, l’on s’attend également à de la faible neige intermittente durant la matinée de mardi et un mercure affichant -6 au compteur.

Le mercure devrait redescendre mercredi matin, avant de faire une remontée spectaculaire d’ici vendredi.

