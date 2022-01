Le Canada manque de talents en technologie de l’information

Avec l’accélération de la numérisation pendant la pandémie, la main-d’œuvre qualifiée en technologie de l’information (TI) demeure difficile à trouver au Canada.

• À lire aussi: Vaccination obligatoire des camionneurs : des impacts possibles dans les épiceries

• À lire aussi: Des «conditions gagnantes» réclamées: la réouverture ne suffira pas, disent des restaurateurs

Dans son rapport «Global Future In-Demand Skills» publié mardi, Randstad Sourceright révèle que les talents en TI sont principalement concentrés aux États-Unis, en Inde, en Chine et au Royaume-Uni, alors que le Canada connaît une pénurie dans ce domaine. «La productivité des entreprises canadiennes en TI est mise au défi par la rareté des talents et le déficit de compétences», a déclaré Jean-François Vézina, vice-président exécutif et responsable de Randstad Sourceright au Canada.

Alors que la pandémie a fait exploser la demande, les employeurs ont de plus en plus de difficulté à dénicher des talents en TI. «L’équilibre entre l’offre et la demande sur ces marchés au cours des 18 derniers mois a été très dynamique, l’inflation des salaires ayant eu un impact sur toutes les catégories», peut-on lire dans un communiqué.

Ce rapport a ainsi permis à Randstad Sourceright d’identifier les neuf compétences les plus recherchées au Canada.

Au sommet de cette liste, on y retrouve l’informatique en nuage qui compte le plus grand nombre d’offres d’emploi et seulement 15 candidats. Aussi, certains domaines, tels que la cybersécurité et la science des données, se sont avérés avoir un grand bassin de talents junior.

«Grâce à cette analyse du marché, [les dirigeants du capital humain] pourront mieux comprendre où ils se situent et comment attirer les candidats qui aideront leur entreprise à améliorer ses performances et, en fin de compte, à se démarquer de la concurrence», a expliqué Jean-François Vézina.

Les neuf compétences en TI les plus en demande au Canada:

1. Informatique en nuage

2. Cybersécurité

3. Science des données

4. Intelligence artificielle (IA) et apprentissage automatique (AA)

5. Interface utilisateur (IU)/Conception EU

6. Internet des objets (IOD)

7. Réalité augmentée (RA)/Réalité virtuelle (RV)

8. Chaîne de blocs

9. Automatisation des processus robotiques

À voir aussi