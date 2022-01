Le format de la série Portrait-robot vendu en France

Le format de la série policière Portrait-robot vient d’être vendu à Oble TV, en France.

Ce n’est pas la première fois que cette production de Club illico, qui est maintenant diffusée le jeudi soir à TVA, brille à l’étranger. SBS (Australie), Lumière (Benelux), BookMyShow (Inde), Globo (Brésil) et GSN (Scandinavie) ont aussi succombé à l'univers de cette œuvre d’ALSO Productions, produite en collaboration avec Québecor Contenu.

Une deuxième saison d’intrigues tournant autour de la portraitiste judiciaire Ève Garance et son équipe de l’unité des enquêtes doit être proposée aux abonnés de Club illico à compter de l’automne prochain.

«Nous sommes ravis de la qualité des partenaires avec lesquels nous nous sommes entendus pour diffuser cette production. La série sera vue sur au moins quatre continents, ce qui reflète son attrait universel», a indiqué mardi Xiaojuan Zhou, présidente d'Attraction Distribution, qui veille au rayonnement à l’international de Portrait-robot.

«Nous avons déjà plusieurs autres négociations en cours», a-t-elle ajouté dans le même communiqué à propos de cette série émanant d’une idée originale d’Alexis Durand-Brault et Sophie Lorain.

C’est André Gulluni qui scénarise Portrait-robot. La série met en vedette Rachel Graton, Sophie Lorain, Rémy Girard et Adrien Belugou.

«Avec beaucoup de plaisir et de gratitude, nous prenons note de l’accueil chaleureux de notre production par ces prestigieuses entreprises du monde entier, a dit pour sa part le producteur et coréalisateur de la série Alexis Durand-Brault. Nous avons conçu la série en pensant à un public international et espérons qu'ils l'apprécieront autant que nous l'avons fait lors de sa création.»

L’autre réalisateur est Yan Lanouette-Turgeon.

La première saison de Portrait-robot est diffusée chaque jeudi, à 21 h, à TVA.