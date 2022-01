Le Groupe Leclerc s’offre une nouvelle usine en Ontario

L’entreprise québécoise spécialisée dans les biscuits a fait l’acquisition d’une nouvelle usine de production à Brockville, en Ontario.

La nouvelle usine, de 790 197 pieds carrés, sera «la plus grande installation de Leclerc» en termes de volume de production, a fait savoir l’entreprise par communiqué, mardi.

Elle fabriquera des biscuits et des barres collations certifiées sans arachides. La production devrait commencer progressivement à partir de juillet 2022, pour atteindre sa pleine capacité en janvier 2023, a-t-on précisé.

L’établissement, dont la facture pour l’acquisition (incluant les équipements de production), s’élèvera à plus de 100 millions $ sur cinq ans, devrait générer plus d'une centaine d'emplois au cours de la même période.

«Brockville offre un emplacement stratégique en Amérique du Nord, à proximité des douanes américaines et de nos autres usines Leclerc au Canada et aux États-Unis. Cette nouvelle installation nous permettra de poursuivre la croissance de nos opérations en pleine expansion», a déclaré Denis Leclerc, président du Groupe Leclerc.

Fondé en 1905, le Groupe Leclerc compte plus de 1300 employés et neuf usines de production. Le siège social et deux usines sont situés à Saint-Augustin-de-Desmaures au Québec, tandis que trois usines se trouvent en Ontario, plus précisément à Hawkesbury, Cornwall et Brockville. Les usines américaines sont situées à Montgomery en Pennsylvanie, à Kingsport au Tennessee et à Phoenix en Arizona.