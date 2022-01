Le procès d'un mafieux s'ouvre à Montréal

Le procès d'un mafieux accusé d'avoir commis deux meurtres dans le cadre de règlements de compte s'est ouvert mardi matin au Centre de services judiciaires Gouin, à Montréal.

Les membres du jury sélectionnés pour le procès du membre de la mafia italienne Dominico Scarfo seront plongés dans les prochaines semaines dans le monde du crime organisé.

Ce dernier est accusé pour les meurtres de Lorenzo Giordano et Rocco Sollecito, commis en mars et mai 2016, et d'avoir planifié ceux-ci avec des complices.

« Quel est lien entre ces deux crimes, vous vous demandez ? [...] Nous allons démontrer le rôle joué par Dominico Scarfo, l'accusé, dans ces meurtres », a affirmé dans sa déclaration d'ouverture aux jurés Me Marie-Christine Godbout, procureure de la Couronne.

Photo d'Archives AGENCE QMI

Aveux d'un tueur à gages

Selon cette dernière, la mise en accusation de Scarfo n'aurait pas pu être possible sans les aveux d'un tueur à gages qui s'est mis à collaborer avec la Sûreté du Québec, ce qui a mené à la création du Projet Préméditer.

Celui qui est devenu agent civil d’infiltration est allé jusqu'à porter des dispositifs d'enregistrement portatif pour obtenir des « confessions » de la part de Scarfo.

«Cette preuve est la plus importante et celle qui a le plus d'impact, parce qu'elle vient de l'accusé lui-même », a soutenu la Me Godbout.

La procureure a indiqué au jury qu'il serait possible d'entendre l'accusé confirmé qu'il avait été payé 17 500$ pour avoir commis le meurtre de Giordano, mais qu'il devait recevoir davantage d'argent.

Photo d'Archives AGENCE QMI

Cinq balles

Selon la théorie de la poursuite, Giordano a été tué de cinq balles à la tête et à la nuque par Scarfo, à Laval, le 1er mars 2016. Il aurait ensuite fui les lieux à bord d’une Mazda blanche conduite par un complice, dont l’identité est protégée par un interdit de publication.

Dans le cas de Sollecito, il a reçu un montant de 5000$ pour sa participation, a-t-il dit sur les enregistrements, il où confirmerait qu'il est aussi un membre actif de la mafia italienne, de la faction calabraise.

Il était alors au volant d'un véhicule devant celui de la victime, et s'était arrêté longuement à un arrêt obligatoire, ce qui avait permis à un individu dans un abribus de l'abattre non loin de chez Sollecito, à Laval, le 27 mai 2016.

Selon la procureure de la Couronne, les deux ont été assassinés en raison de conflits entre des clans de la mafia calabraise et sicilienne et les meurtres ont été commandés par Salvatore Scoppa, aujourd'hui décédé.

