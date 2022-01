Les écouteurs Beats Fit Pro sont les AirPods qu’on attendait

Bien discrets dans la catégorie Accessoires du site d’Apple, on trouve les produits de la marque Beats achetée par le géant en 2014 pour 3 milliards $.

Étrangement, mais on ne s’en plaindra pas, les produits maison AirPods et ceux de la marque Beats se font concurrence, du moins dans le rayon des écouteurs-boutons. Comme les premiers, les écouteurs Beats Fit Pro offrent toutes les caractéristiques de pointe comme l’autonomie, la suppression active du bruit, le son spatial, les contrôles sur chaque écouteur, le jumelage avec les appareils mobiles et ordinateurs Apple et la qualité audio.

Apple

Plus étrange encore, notez la différence des prix (arrondis) :

Enfin, de vraies basses !

À l’essai depuis la semaine dernière, les écouteurs Beats Fit Pro se portent mieux et sont plus confortables que les AirPods Pro. Pour deux raisons, il n’est pas nécessaire de les «visser» bien serré dans le conduit auditif pour qu’ils tiennent solidement, le crochet verrrouille bien chaque écouteur dans le lobe de l’oreille et, en second, leur design est plus facile à manipuler avec des commandes directement sous le logo Beats. Dans leur cas, pas de tiges à pincer comme sur les AirPods, il suffit d’appuyer brièvement sur le logo pour répondre à un appel ou pendant deux secondes pour alterner entre les modes transparence et annulation du bruit.

Apple

En alternant successivement les Beats et les AirPods Pro sur une même musique, on découvre – enfin ! – des basses qui ajoutent une belle profondeur quasi absente des seconds.

L’étui de recharge est aussi plus gros que celui des AirPods Pro, par contre, je trouve le matériau plastique trop lisse ou glissant comme une savonnette mouillée quand on le manipule. Les AirPods tout en rondeur ne sont pas non plus faciles à manipuler, tandis que les Beats Fit Pro offrent des coins en angle qui procurent plus d’adhérence.

Petit détail agaçant, les marques L (left) et R (right) sur mes écouteurs noirs d’essai sont introuvables ou sont effacées, ce qui n’aide pas à distinguer le gauche du droit.

Configuration

L’annulation active du bruit fonctionne très bien grâce à la puce H1 qui équipe les derniers AirPods, ainsi que le jumelage instantané avec les appareils d’Apple. Si vous avez plusieurs appareils synchronisés, il suffit d’effectuer le jumelage avec l’un pour que les autres le soient aussi.

Apple

Autonomie

Les nouveaux Beats Fit Pro offrent 6 heures d’écoute continue et leur étui 18 heures supplémentaires. Comme les AirPods Pro, une courte recharge de cinq minutes dans l’étui suffit à leur donner une heure de lecture.

En comparaison, les AirPods Pro apportent 4,5 h d’écoute continue et jusqu’à 24 h d’autonomie avec plusieurs recharges dans leur étui. Par contre, la recharge sans fil de l’étui n’est possible qu’avec celui des AirPods Pro.

Avec l’étui, les Beats Fit Pro sont livrés avec trois tailles d’embouts et un câble de recharge USB-C vers USB-C, mais l’adaptateur d’alimentation est absent. Et en quatre couleurs : noir, gris, violet et blanc.

Cotées IPX4, les deux gammes Pro résistent à la sueur et à l’eau.

En conclusion: confortables, superbe sonorité, meilleure autonomie, moins cher et avec toutes les fonctions des AirPods Pro, aucun doute ce sont les meilleurs écouteurs intraauriculaires chez Apple.