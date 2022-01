Les propriétaires se disent soulagés

Freinés dans leur élan le 20 décembre alors qu’ils ont été contraints de fermer leurs portes après avoir retrouvé un bon rythme de croisière l’automne dernier, les propriétaires de cinéma se sont dits « heureux » et « soulagés » de pouvoir rouvrir leurs salles à compter du 7 février.

« Je me sens comme un petit gars qui a hâte d’ouvrir ses cadeaux un 24 décembre », a confié mardi le coprésident de l’Association des propriétaires de cinémas du Québec (APCQ), Éric Bouchard.

« On a du travail à faire parce qu’il faut rappeler nos employés et bâtir nos programmations rapidement. Mais on sent que les gens sont tannés [d’être confinés] et qu’ils ont hâte de sortir et d’aller se divertir. On est contents de leur offrir cela. »

Comme les salles de spectacles, les cinémas pourront opérer à 50 % de leur capacité. Aussi, le gouvernement a évité un autre « popcorngate » puisque les exploitants de salles pourront également rouvrir leurs comptoirs alimentaires.

Nouveautés

Après avoir été en colère pendant longtemps par l’annonce de la fermeture des salles le mois dernier, Vincent Guzzo s’est dit satisfait des conditions de cette réouverture : « On était à 50 % de notre capacité l’été passé et ça se passait quand même assez bien, rappelle-t-il. Ce n’est pas parfait, mais c’est gérable ».

Avec les Spider-Man, The Matrix, Scream et autres gros films sortis récemment aux États-Unis, les exploitants de salles auront amplement de nouveautés à offrir aux cinéphiles québécois.

« Il va y avoir énormément de films, souligne le propriétaire des Cinémas Le Clap. Robin Plamondon. Au Clap Sainte-Foy, je m’attends à présenter 23-24 films quand normalement, ce serait plus 13 ou 14 pour cette période de l’année. Ça va être un casse-tête. »

Plusieurs cinémas ouvriront le 7 février tandis que d’autres attendront le 11.