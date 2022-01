Orthodoxe face aux consignes, mais tannée d’être fermée

À l’intérieur de Montréal, le journaliste Louis-Philippe Messier se déplace surtout à la course, son bureau dans son sac à dos, à l’affût de sujets et de gens fascinants. Il parle à tout le monde et s’intéresse à tous les milieux dans cette chronique urbaine.

Une femme d’affaires montréalaise qui affirme s’être toujours montrée plus catholique que le pape dans le respect des consignes sanitaires redoute de perdre sa salle de quilles patrimoniale et réclame sa réouverture rapide.

Non seulement la propriétaire exténuée du salon de quille Darling, dans Hochelaga, n’est pas une « antivax », mais elle est « triple dosée » et elle a exigé les trois doses pour chacun de ses 11 employés.

« Je veux minimiser le risque d’éclosion dans mon salon, où il n’y en a jamais eu depuis le début, et je songe aussi à la santé de ma conjointe, Marthe, qui est immunosupprimée », m’explique la pétillante Isabelle Lavoie, qui a le même âge — 58 ans — que la salle de quilles patrimoniale qu’elle a acquise.

Salle vintage

« On est nées en 1963, on est vintage toutes les deux », lance-t-elle à la blague. Les quilles, c’est de famille chez les Lavoie. Son père et son grand-père ont exploité des salles de quilles dans Montréal-Est, et elle envisage peut-être de passer le relais à son neveu pour une quatrième génération... si son commerce demeure à flot, bien sûr.

« J’ai dû vendre ma maison de Morin-Heights pour ne pas fermer mon bowling, et ce qui me tient debout, c’est d’avoir de bonnes amies qui m’aident, et que j’appelle affectueusement mes “bénéfolles”, en plus de savoir que mes clients ont hâte de revenir en masse ! »

Mme Lavoie n’en peut plus de jouer au yo-yo gouvernemental, elle qui avait dépensé quelque 10 000 $ pour « plexiglaser » ses 24 allées de petites quilles, mais qui a dû fermer quand même en octobre 2020.

« Maintenant, on a une population largement vaccinée et résistante aux formes graves d’Omicron. »

La patronne du Darling n’aime guère jouer à la police pour la Santé publique et « recevoir des tomates » de la part de non-vaccinés mécontents, mais elle est prête à aller encore plus loin que les exigences du gouvernement si c’est le prix pour rouvrir en toute sécurité.

« J’envisagerais d’exiger trois doses à mes clients et pas juste une protection adéquate selon le passeport. Je continuerais à exiger le port du masque même si le gouvernement abandonnait cette mesure. Mais laissez-moi rouvrir ! »

Mme Lavoie ne compte pas défier la Santé publique en rouvrant illégalement, mais promet de ruer dans les brancards ces prochains jours.

