Plan d’action de Québec: plus d’un milliard $ en santé mentale

Le gouvernement du Québec investira plus d’un milliard $ afin d’améliorer l’accès aux soins et services en santé mentale.

Le plan d’action interministériel en santé mentale (PAISM) annoncé mardi par le gouvernement s’étendra sur une période de cinq ans durant lesquelles 10 ministères et organismes gouvernementaux collaboreront avec plusieurs autres partenaires. Au total, 1 152 959 667 $ sera investi en santé mentale.

«Il s’agit du premier plan d’action en santé mentale avec des investissements de cette envergure, qui contribuera entre autres à améliorer l’accès aux services, à offrir des soins axés sur le rétablissement et à favoriser l’implantation de meilleures pratiques», peut-on lire dans un communiqué.

L’objectif de ce plan est de permettre à l’ensemble des Québécois d’avoir accès aux services dont ils ont besoin en temps opportun. Au total, 43 actions classées dans sept grands axes sont ainsi présentées, de la prévention à l’amélioration de l’accès aux soins et services, en passant par les partenariats avec les organismes communautaires.

«La pandémie ne nous a certes pas facilité les choses, mais nos équipes ont redoublé d’efforts, en plus d’adapter nos actions aux nouvelles réalités engendrées par cette crise sans précédent. Nous sommes donc très fiers de vous le présenter, et de vous annoncer des actions concrètes qui changeront pour de bon la qualité et l’accessibilité des services offerts aux personnes présentant des troubles mentaux et leur famille», a mentionné le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant.

