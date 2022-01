Plus d'un milliard $ pour les puits de gaz et de pétrole orphelins de l'ouest

OTTAWA – Le nettoyage des puits de gaz et de pétrole orphelins de l’ouest du pays coûtera 1,1 milliard$ au gouvernement fédéral d'ici 2025.

C’est ce que calcule le Directeur parlementaire du budget (DPB) dans un rapport dévoilé ce matin.

Le DPB s’est penché sur le programme de subvention mis en place pour le gouvernement libéral dans le cadre du plan d’intervention économique en réponse à la COVID-19 qui comprenait 1,7 milliard $ pour aider l’Alberta, la Saskatchewan et la Colombie-Britannique à gérer les puits orphelins.

Ces structures sont creusées pour chercher et extraire des hydrocarbures (gaz et pétrole). Selon le principe du «pollueur-payeur», les entreprises pétrolières et gazières doivent payer les coûts de nettoyage en fin d’exploitation, mais quand elles deviennent insolvables leurs puits deviennent «orphelins» et tombent dans la cour des provinces.

Risque financier et environnemental

«Le DPB estime qu’il en coûterait en moyenne 58 000$ pour le colmatage d’un puit et 28 000$ pour la remise en état», pour un total de 86 000$ par structure.

Les deux plus importantes provinces productrices d’hydrocarbures, l’Alberta et la Saskatchewan comptent au total quelque 600 000 puits. 10 100 étaient orphelins 2020 et leur nombre ne cesse d’augmenter au point de poser «un risque non seulement pour l’équilibre financier des provinces, mais aussi pour celui du gouvernement fédéral», s’inquiète le DPB.

Ces puits peuvent entraîner de la contamination et causer des fuites. C’est pour quoi «il est essentiel que ces puits soient correctement colmatés pour protéger les eaux souterraines et de surface», souligne le DPB qui ajoute que ces structures peuvent aussi laisser fuir du méthane dans l’air.

Québec exclu du plan fédéral

Le Québec n’est pas couvert par le plan d’aide fédéral bien qu’il compte lui aussi son lot de puits orphelins potentiellement contaminants.

Depuis 1860, plus de 900 puits ont été forés dans la province, selon les données du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN). 534 puits inactifs ont été localisés depuis 2018 et 241 autres sont toujours perdus dans la nature, malgré les recherches du ministère.

Le gouvernement Legault a prévu 10 millions $ dans son budget 2021-2022 pour «réaliser les travaux nécessaires à la correction définitive des puits présentant des problèmes pour la sécurité des biens et des personnes, ou encore pour la protection de l’environnement».

