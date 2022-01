Réouverture des cinémas et des salles de spectacle le 7 février

Les exploitants de salles de cinéma et de salles de spectacle auront finalement l’heure juste à 14h: François Legault a aussi obtenu le feu vert pour leur permettre de rouvrir le 7 février, a appris notre Bureau parlementaire.

Selon de nouvelles informations obtenues mardi matin, la réouverture des cinémas et des salles de spectacle aura lieu dans une deuxième phase d’assouplissements.

Tel que rapporté dans nos pages, la première étape, prévue le 31 janvier, concerne la reprise des sports chez les jeunes et le retour des clients dans les salles à manger des restaurants.

Une semaine plus tard, ce sera au tour des cinémas et des salles de spectacle de rouvrir leurs portes, mais avec une capacité limitée à 50 % et un maximum 500 personnes à l’intérieur ou 1000 personnes à l’extérieur.

Sans surprise, le passeport vaccinal sera toujours requis pour accéder à ces établissements.

À moins d’un changement, il ne serait pas question, pour l’instant, de dates de réouverture pour les bars, les spas et les gyms.

