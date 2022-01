Réouverture des restos et reprise des sports dès lundi

La séquence des prochaines étapes de déconfinement se précise. À compter de lundi prochain, un maximum de quatre personnes ou les occupants de deux résidences pourront retrouver le plaisir de partager un repas ensemble, au restaurant, comme à la maison, annoncera François Legault.

Selon les informations obtenues par notre Bureau parlementaire, la réouverture des salles à manger des restaurants, le 31 janvier, coïncidera avec la reprise des sports chez les jeunes.

C’est ce que devrait confirmer le premier ministre François Legault à 14 h, lors d’une conférence de presse.

Comme rapporté samedi dans les pages du Journal, deux scénarios étaient sur la table, soit une réouverture le 31 janvier ou le 8 février.

Le second aurait permis aux restaurateurs d’avoir droit à de l’aide financière après sept journées consécutives de fermeture dans un même mois.

À l’approche du Super Bowl et de la Saint-Valentin, l’exaspération des restaurateurs, qui voient des employés quitter le métier, se fait de plus en plus sentir.

Dans les maisons, quatre personnes ou les membres de deux bulles pourront aussi partager un repas.

Ces assouplissements, attendus avec impatience par la population, viendront avec plusieurs conditions.

Pour ce qui est des sports civils et parascolaires chez les moins de 18 ans, seules les pratiques seront autorisées dans un premier temps.

La reprise des matchs se fera donc attendre encore un peu.

Pas de calendrier

Dans les ligues majeures, les matchs vont demeurer à huis clos.

Il faut donc oublier le retour des spectateurs au Centre Bell lors des matchs du Canadien, du moins pour l’instant, malgré les pressions exercées par l’organisation.

À moins d’un changement, les exploitants de salles de cinéma et les artisans des salles de spectacle devront également redoubler de patience avant de connaître une possible date de réouverture. Idem pour les propriétaires de spas qui réclament des allègements.

Signe que le double traumatisme des assouplissements des Fêtes annulés a laissé des traces, en haut lieu, on répète que Québec travaille davantage sur une séquence de déconfinement plutôt que sur un calendrier avec des dates précises.

Prudence

Alors que plusieurs réclament davantage de prévisibilité, François Legault fera valoir que la prudence reste de mise, en raison du nombre d’hospitalisations qui demeure somme toute trop élevé pour ouvrir plus grand les robinets.

Lueur d’espoir, à tout le moins : la tendance à la baisse se maintient, en particulier aux soins intensifs, où 10 patients de moins ont été recensés au bilan publié hier.

– Avec la collaboration de Rémi Nadeau