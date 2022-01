Se pourrait-il que les femmes aient, elles aussi, des torts?

Je suis un gars dans le vrai sens du terme et je pense que j’ai le droit de vivre dans mon Québec. Mais mon Québec me prive de plus en plus de mes droits. Avez-vous remarqué le nombre de fois où on diffuse la publicité, dont le narrateur est Patrice Robitaille, qui dit aux hommes qu’ils doivent cesser d’être agressifs avec les femmes ? Moi je n’en peux plus de la voir. À chaque fois, ça me remet en pleine face un comportement que l’on me reproche à moi, alors que je n’ai jamais été agressif envers une femme.

J’ai envie de te poser une question Louise, juste pour voir dans quelle mesure tu vas être capable de faire la part des choses : Se pourrait-il que les femmes soient-elles mêmes violentes envers les hommes ? Violentes au point de provoquer chez leur conjoint une réaction similaire en situation de crise? Parce que vois-tu, ça existe des Gère-Mène. Je parle ici de ce type de femme bête, baveuse, agressive, toxique, méchante, mesquine et provocatrice. Combien d’hommes penses-tu sont aux prises avec une femme comme ça et ne savent plus comment s’en sortir, si ce n’est en réagissant aussi violemment en retour?Comment peut-on les blâmer quand c’est leur seule porte de sortie ?

Loin de moi la volonté de vouloir dédouaner ou excuser les hommes qui dépassent les bornes. Mais ne serait-il pas bon de regarder l’affaire avec un peu plus de mesure, avec un peu plus d’équilibre ? Pourquoi ne pas diffuser une publicité en sens inverse ?

Un gars bien dans sa peau

Vous êtes peut-être bien dans votre peau mais vous manquez du plus élémentaire sens de la nuance. Sans nier qu’il existe des femmes autoritaires, vous ne pouvez occulter le triste record de novembre 2021 où on dénombrait 19 féminicides commis au Québec. Ce chiffre parle si fort qu’il justifie à lui seul les messages publicitaires qui vous dérangent. Quand on exige de la nuance de la part des autres, ne serait-il pas à propos d’en avoir soi-même ?