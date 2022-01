Un organisme lance un nouveau programme de sensibilisation

Pour ériger un nouveau rempart contre les violences conjugales, un organisme lance un nouveau programme qui vise à sensibiliser et outiller les employeurs pour soutenir les femmes victimes de ce fléau.

« Les milieux de travail, c’est un endroit où les femmes sont là sans leur conjoint. Ça leur donne une certaine liberté. Alors si on a un milieu de travail sensibilité, ça sera peut-être la porte qui va s’entrouvrir pour leur permettre d’aller vers un nouveau départ, de dénoncer et de passer à l’action », explique la présidente du Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale (RMFVVC), Chantal Arseneault.

Les 19 féminicides qui ont eu lieu en 2021 au Québec ont eu l’effet d’un électrochoc pour l’organisation. Elle a alors décidé de pousser plus loin la sensibilisation en essayant de rejoindre les employeurs, les travailleurs et les ressources humaines de la province, soutient Mme Arseneault.

Nouveau programme

Elle ajoute notamment que 71 % des employeurs au Canada ont été confrontés à des situations de violence conjugale au travail, mais très peu de prévention a été faite pour les accompagner à mieux réagir face à cette problématique.

« On veut aussi les accompagner à mettre en place des mesures qui pourront faire en sorte d’assurer la sécurité des femmes victimes de violence conjugale », ajoute-t-elle.

Pour ce faire, le programme offert par l'organisme consistera notamment à l’organisation de conférences ou d’ateliers pour sensibilisation à la problématique, en plus d’aider les entreprisesà élaborer des mesures d’accommodements pour les employées victimes de violence.

« Quand un conjoint violent contrôle à distance ou qu’une femme craint que son ex-conjoint l’attende devant son milieu de travail, ça peut-être de créer un groupe pour la raccompagner à sa voiture ou changer son numéro de poste », image celle qui travaille depuis 1993 auprès des femmes victimes de violence.

Le programme et les formations offertes s’adapteront à chaque entreprise, en fonction de sa réalité, promet Mme Arseneault.

« Ça va être une approche très personnalisée », soutient-elle.

Certifications

Les entreprises pourront également recevoir une certification après avoir leur participation.

« Il y aura trois certifications suivant l’engagement et les mesures mises en place par ces milieux de travail », ajoute-t-elle.

Plusieurs d’entreprises se sont déjà engagées dans ce combat, tel que Desjardins, la Ville de Laval, l’Association des CPE, le syndicat des Métallos et la demande ne cesse de grandir depuis que certains ont entendu parler du lancement du programme.

« Les employeurs sont des partenaires inévitables dans la lutte contre la violence conjugale et s’ils mettent l’épaule à la roue, on va aider des centaines et des centaines de victimes », assure-t-elle.

Si vous avez besoin d’aide SOS violence conjugale