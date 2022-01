TREMBLAY, Robert



À Terrebonne (Lachenaie), le lundi 10 janvier 2022 est décédé, à l'âge de 88 ans, Robert Tremblay, époux de Nicole Tremblay.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils René (Julie Chin), ses petits-enfants Simon, Brendon et Lauralee, ses deux soeurs Cécile et Francine, belles-soeurs et beaux-frères, neveux et nièces parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le dimanche 10 avril 2022 à 11h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 14h en la chapelle du complexe.Des dons en sa mémoire à la Fondation Hôpital Maisonneuve-Rosemont, département de radio-oncologie, seraient appréciés.