ROSSI, Domenico Antonio



La famille de Domenico Antonio "Tony" Rossi a le regret d'annoncer son décès à l'âge de 95 ans, époux de feu Grazia Maria Villanova.Il laisse dans le deuil ses enfants Angela (Vito), Joe (Barbara) et Frank (Santina), ses petits-enfants Giulia (Gino), Marco (Anette), Roberto (Emma), Joey (July), Anthony (Alex), et Franky (Celia), ses dix arrière-petits-enfants, ses frères et sa soeur et plusieurs autres parents et amis.Considérant les circonstances actuelles en lien avec la Santé Publique, les funérailles seront célébrées en privé. Vous êtes invités à transmettre un message de sympathie à la famille en utilisant le site web de