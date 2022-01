MARTINEAU, Raynald



À Saint-Constant, le 17 janvier 2022, à la veille de ses 93 ans, est décédé M. Raynald Martineau, époux de Mme Florence Sorel.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Diane (Claude Boucher), Claude (Natasha Philippe) et Hélène (Normand Faubert), ses petits-enfants: Karine (Vincent), Francis, Élisabeth (Simon), Nadège (Daphnée), Benjamin (Amélie) et Keven, ses 3 arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.En raison des circonstances actuelles, la famille vous accueillera à une date ultérieure à la:Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer.La famille tient à remercier chaleureusement tout le personnel du Centre d'hébergement Champlain-Jean-Louis-Lapierre de leur dévouement et de l'excellence de leurs bons soins.