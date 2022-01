MORIN, Soeur Candide, FDLS

(Soeur Léon du St-Sacrement)



Soeur Candide Morin de la Congrégation des Filles de la Sagesse est décédée à Ottawa le jeudi 20 janvier 2022 à l'âge de 96 ans, dont 75 ans de vie consacrée au Christ-Sagesse. Elle est née à Fort-Kent, Maine, USA. Elle était la fille de feu Alfred Morin et de feu Albina Lagassé.Outre ses consoeurs Filles de la Sagesse, elle laisse dans le deuil ses soeurs: Jacqueline Kane (feu Martin) et Lorraine Mc Aleavy (feu John), sa belle-soeur Phyllis Morin (feu Maurice) ainsi que plusieurs neveux et nièces.Les funérailles auront lieu à une date ultérieure.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don pour les oeuvres des FDLS à l'adresse suivante: Fonds Missi-Sagesse - Fondation Internationale Roncalli, 9001, boulevard de l'Acadie, bureau 700, Montréal, QC, H4N 3H5.COMPLEXE FUNÉRAIRE HERITAGE613-830-2305 | www.heritagefh.ca