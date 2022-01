POUDRETTE, Fernand



De Lac-des-Plages, est décédé le vendredi 21 janvier 2022 à l'âge de 91 ans, M. Fernand Poudrette, tendre époux de feu Jeannine Gagnon, fils de feu Arthur Poudrette et de feu Anna Dauphinais.Il était le père bien-aimé de Jean, Gaëtan (Linda Dubé) et Carole, le grand-père adoré de Julie, Annie, Jacques (Anne-Marie) et Sarah (Alex), l'arrière-grand-père d'Alex, Anabel, Daniel, Gabrielle et Charlie et le cher frère de Rolland, Gaston et Olivette.Il fut précédé par son fils Alain, son frère Armand et ses soeurs Alice, Eva, Noëlla et Olivine.Il laisse également plusieurs beaux-frères, belles-soeurs, cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s.La famille désire remercier de tout coeur le personnel infirmier des soins à domicile du CLSC de Saint-André-Avellin et le Dr Gordon Stuart Buchanan pour les excellents soins prodigués.La direction des funérailles a été confiée auST-ANDRÉ-AVELLIN, QC(819) 983-6616Un service privé aura lieu dans l'intimité de la famille.Pour ceux qui le désirent des dons à la Fondation Médicale des Laurentides et des Pays-d'en-Haut, 50 rue Corbeil, Sainte-Agathe-des-Monts, QC, J8C 1X2 et/ou à la Fondation québécoise du cancer, 555, boul. de l'Hôpital, Gatineau, QC, J8V 3T4 seraient appréciés.par télécopieur, composez le (819) 983-6865 ou visitez notre site Internetwww.mfshieldsberthiaume.ca