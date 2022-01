LACROIX, Ghislaine



À Montréal, le mercredi 19 janvier 2022 est décédée, à l'âge de 79 ans, Ghislaine Lacroix, mère de feu Benoît Morin.Elle laisse dans le deuil ses filles Nathalie et Isabelle, le père de ses enfants Raymond Morin, ses cousins et cousines, neveux et nièces ainsi que des amis.Considérant les circonstances actuelles en lien avec la Santé Publique, les funérailles seront célébrées à une date ultérieure.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Parkinson.