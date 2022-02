4 raisons de recourir à la médiation lors d’une séparation

En collaboration avec

Une séparation peut parfois être complexe, que vous vous entendiez ou pas avec votre ex-conjoint et que vous ayez des enfants ou non. La médiation constitue une avenue intéressante à envisager pour faciliter le processus, trouver une entente à l’amiable et assurer un bon climat dans vos communications.

Que la relation se termine en dispute, en désaccord ou en bons termes, des questions peuvent demeurer en suspens et certaines situations demandent l’expertise d’un professionnel.

Accessible et efficace, la médiation favorise la collaboration, en plus d’être une alternative intéressante pour éviter les litiges devant les tribunaux. Une solution à portée de main qui permet de démêler bien des conflits.

4 raisons pour les ex-conjoints de faire appel à la médiation

1. Une résolution de conflit plus facile

Une séparation engendre souvent autant d’émotions que de questions, et il n’est pas évident de tout prévoir. Partage des biens, garde des enfants, questions financières : pas toujours facile de s’y retrouver, surtout avec la charge émotionnelle parfois présente entre les deux parties.

L’accompagnement professionnel par un médiateur offre un environnement neutre aux ex-conjoints et garantit à chacun de pouvoir s’exprimer librement et de communiquer ses besoins et ses attentes dans un climat propice à l’écoute et au dialogue.

Ses compétences en négociation permettent de réduire les obstacles à la communication et de trouver des solutions, peu importe le nombre de points à régler entre les partis et les conflits à gérer.

Photo ISTOCKPHOTO. Posée par un modèle.

2. De nouvelles pistes de solution

Le médiateur encadre les échanges et les trop-pleins d’émotions et dirige les discussions sur la recherche de solutions pour toutes les parties. Au-delà des questions immédiates liées à la séparation, il organise les étapes de la négociation et peut aussi vous accompagner dans un plan à plus long terme.

On peut penser à la pension alimentaire, au partage des biens acquis conjointement durant la vie commune, au partage du temps parental si vous avez des enfants communs ou même à la conservation du lien et des relations entre vos enfants d’unions précédentes, si c’est ce qui est souhaité. Et ce ne sont que quelques exemples de situations pouvant bénéficier de l’apport d’un médiateur

3. Un professionnel neutre et impartial

Le médiateur ne prend jamais parti pour l’un ou l’autre des ex-conjoints. Il est, par définition, un intervenant objectif et impartial dont le principal mandat est de maintenir l’équilibre et l’égalité dans les négociations. Il ne prend aucune décision à votre place et ne prodigue pas de conseils juridiques, mais il peut vous orienter vers d’autres ressources professionnelles en cas de besoin, selon la nature du conflit ou des points à résoudre.

Son approche humaine avant tout permet d’éviter des malentendus ainsi que du stress supplémentaire dans cette période parfois difficile. Son regard extérieur au conflit aide les ex-conjoints à avoir une vision plus large de la situation en tenant compte de la réalité de toutes les parties impliquées lorsque vient le temps de prendre des décisions, que vous ayez des enfants ou non.

4. Des outils pour la vie

Grâce à sa formation et à son expérience, le médiateur vous aide à établir un cadre de communication qui pourra être maintenu à long terme, peu importe la réalité des parties prenantes.

Ce cadre pourra être utilisé pour anticiper les situations susceptibles d’être conflictuelles et vous aider à mettre en place, dès à présent, avec l’appui du médiateur, le nécessaire pour éviter les différends potentiels dans le futur.

Ainsi, il pourra vous aider, par exemple, à fixer des règles pour la période des Fêtes, pour les anniversaires des enfants ou pour préparer l’introduction d’un nouveau conjoint lorsque cette situation se présentera.

Avoir recours à la médiation familiale, c’est donc vous offrir la possibilité de développer une meilleure communication pouvant vous permettre de devenir autonome lors de la gestion de futurs événements ou de conflits éventuels.

Un accès gratuit à une séance de préparation à la médiation

Est-ce que la médiation s’adresse à vous? Pour en savoir plus à ce sujet, les centres de justice de proximité vous offrent gratuitement une séance de prémédiation avec un juriste.

Cette rencontre vous permettra de comprendre le rôle du médiateur ainsi que le fonctionnement et les avantages de la médiation pour déterminer si cette solution convient à votre situation ou non.

C’est aussi l’occasion d’obtenir de l’information juridique générale, de l’aide pour inviter une autre partie à participer ou faire le plein d’astuces et d’outils pour se préparer efficacement à la médiation.

La médiation est une solution humaine et accessible qui mérite d’être envisagée pour vous aider à régler vos litiges et répondre aux questions qui peuvent survenir lors d’une séparation. Pourquoi s’en passer?

Des heures gratuites offertes en médiation

Saviez-vous qu’en vertu du programme de médiation familiale du gouvernement du Québec, vous avez droit à des heures gratuites de médiation familiale?

En effet, dans le cadre d’une séparation, jusqu’à 5 heures de médiation familiale sont offertes pour les couples avec enfants communs à charge ainsi que 2 h 30 lors d’une demande de révision d’un jugement ou d’une entente.

Les couples sans enfants (ou sans enfants communs à charge) peuvent également profiter de 3 heures de médiation gratuite avec un médiateur.

Pour en savoir plus :