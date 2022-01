LEMAY, Josée



À Verdun, le 18 janvier 2022, à l'âge de 59 ans, est décédée madame Josée LemayElle laisse dans le deuil sa soeur Danielle, ses frères Jean-Marc et Michel, ainsi qu'autres parents et amis.La famille désire remercier les membres du personnel soignant du CHUM, du Centre d'hébergement Champlain de Verdun et plus spécifiquement, l'infirmière Martine du CHUM et le Dr Marchand pour leurs bons soins et leur support.De plus, la famille vous invite à faire un don à la fondation Le Chaînon.96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.com