ROUSSIN, Hubert



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès, à Lachine le 20 janvier 2022, de M. Hubert Roussin, à l'âge de 87 ans. Il était le fils de Mme Aline Brazeau et M. Germain Roussin. Il rejoint son frère Marcel (Aline Cadieux) et sa soeur Raymonde (Rolland Lebeau).Outre son épouse bien-aimée Suzelle Powell, il laisse dans le deuil ses enfants Louise (Pierre Rousseau) et Pierre (Manon Gauthier), ses petits-enfants Matthieu (Sara Doyon-Lefebvre) et Marie-Andrée (Marc Glaude), son arrière-petit-fils Émile, sa soeur Gisèle (René Comeau) ainsi que de nombreux proches et amis.En raison de la pandémie, les funérailles auront lieu en toute intimité à une date ultérieure.La famille tient à remercier tout le personnel du 2e Est du C.H.S.L.D. Camille-Lefebvre pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don en sa mémoire à la Fondation de l'Hôpital de Lachine serait apprécié.514-639-1511 | www.jjcardinal.ca