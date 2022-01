RICHARD, Raymond



À Salaberry-de-Valleyfield, le 9 janvier 2022, à l'âge de 86 ans, est décédé Monsieur Raymond Richard, époux de feu Madame Louise Godin.Il laisse dans le deuil ses fils Daniel (Christiane), François (Josée) et Bruno (Annette), ses petits-enfants Catherine (Daniel), Julien, Kayla (Daniel), Alexa et feu Zacharie, ses arrière-petits-enfants Emma, Charlie et Theo, ses soeurs Lina (Léonard) et Louise (feu Pierre), son beau-frère Claude (feu Roseline), ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.En raison des circonstances exceptionnelles que nous vivons actuellement, une cérémonie commémorative aura lieu ultérieurement.