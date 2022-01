HUET, Claude



À Longueuil, le 14 janvier 2022, à l'âge de 80 ans, est décédé Monsieur Claude Huet, conjoint de Madame Claire Binette.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil sa fille, Marie-Claude, ses frères et soeurs Georgette, Françoise (Allan), Denis (Nicole) et André (Rollande), sa belle-soeur Lucille, ses neveux et nièces ainsi que parents et amis.En raison des nouvelles mesures sanitaires, la famille se recueillera en toute intimité. S'il y a des changements des mesures sanitaires une cérémonie se tiendra au mois de juin 2022.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Charles-LeMoyne pour leur soutien et les bons soins prodigués.En la mémoire de Claude, des dons peuvent être faits à la Société Alzheimer Rive-Sud.