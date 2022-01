JACQUES, Émilien



À Montréal, le 17 janvier 2022, à l'âge de 83 ans, est décédé M. Émilien Jacques.Il laisse dans le deuil son épouse Armande Daigle, sa fille Christine (Serge), son petit-fils Frédéric, ses frères et soeurs, ses beaux-frères et ses belles-soeurs, plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s.La famille recevra les condoléances, le samedi 29 janvier à compter de 11h au:MONTRÉAL 514-353-9199www.salonfunerairelfc.comUne liturgie de la Parole, sur place, sera célébrée à 14h.La famille tient à remercier le personnel du CLSC Pointe-aux-Trembles ainsi que la Société des soins palliatifs du Grand Montréal pour les bons soins prodigués.