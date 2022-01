LACHANCE, Fernande



À Brossard, le 21 janvier 2022, à l'âge de 76 ans, est décédée Mme Fernande Lachance, conjointe de M. Pierre-Henri Mongeon.Elle laisse dans le deuil ses deux anges gardiens, soit Mme Sylvie Desharnais et M. Laurent Corbin, qui se sont dépensés sans compter auprès d'elle ces derniers mois ainsi que des amis très spéciaux soit M. Luc Laramée et M. Luc Lortie.Elle laisse aussi dans le deuil sa soeur Louise (Robert Marquis), sa nièce Marie-Josée Marquis (Jacques Chabot), son neveu Jean-François Marquis (Julie Rousseau), nombreux coussins, cousines, autres parents et amis.Un hommage sera rendu à Madame Fernande Lachance le samedi 26 février 2022 de 10h à 12h en la chapelle de505 BOUL. CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUILEn raison de l'actuelle pandémie et de ses limitations en terme de participants, seulement les personnes invités directement par la famille seront conviées à l'événement.La famille tient à remercier tout particulièrement, l'équipe d'oncologie de l'Hôpital Charles-Lemoyne ainsi qu'au personnel du CLSC Samuel-de-Champlain pour son soutien à domicile.