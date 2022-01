RIVEST LAVIGNE, Lorraine



C'est avec la plus profonde tristesse que nous vous annonçons que Mme Lorraine Rivest (Lavigne) est partie pour son dernier voyage, le jeudi 23 septembre 2021 à l'âge de 90 ans.Elle laisse dans le deuil son fils Claude Lavigne (Guylaine Fréchette), ses petits-enfants Marie-Claude, Benoit et Gabriel, ses belles-soeurs Huguette, Hélène, Ghislaine (Jean-Claude Larrivée), plusieurs neveux, nièces, ainsi que tous les parents et amis affectés par ce deuil.Elle nous manquera à tous. Merci à tous ceux et celles qui nous ont témoigné leur sympathie.L'inhumation a eu lieu le 30 octobre dernier, en toute intimité.