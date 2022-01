VIAU, Louis



À l'hôpital de Saint-Jérôme, le 16 janvier 2022, à l'âge de 47 ans, est décédé M. Louis Viau, son amie de coeur Marie-Pierre Ladouceur.Il laisse dans le deuil ses parents Mme Mariette Bossé et M. Clovis Viau, ses frères André (Caroline Hamel) et Jean (Mélanie Lussier), sa nièce Rosalie et ses neveux Charles-Anthony, Zack-Olivier et Yoann ainsi que plusieurs parents et amis.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer.La famille tient à remercier le personnel médical de l'Hôpital de Saint-Jérôme pour leur dévouement.