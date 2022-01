BAILLARGEON, Roland



À Ste-Thérèse, le 23 janvier 2022, à l'âge de 84 ans, est décédé M. Roland Baillargeon, époux de feu Mme Reine Pagé et conjoint de Mme Gertrude Henley.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants: Johanne (Christian), Francine (Éric), et Sylvain (Nathalie), ses petits-enfants : Marie-Ève, David, Maxime, Amélie, Jean-Sébastien et Mathieu, son arrière-petite-fille Lily-Rose, ses frères et soeurs ainsi qu'autres parents et amis.Il fut confié au:FABREVILLE450-473-5934Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.