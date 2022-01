THIBODEAU-CAMPEAU, Lucille



À Laval, le 20 janvier 2022, à l'âge de 95 ans, est décédée Mme Lucille Thibodeau-Campeau, épouse de feu Jacques Savaria.Elle laisse dans le deuil ses enfants Yves (Nicole), Francine (Marcel), Sylvie (Gabriel), Louise et Micheline, ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants, parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire:de 14h à 19h, une réunion de prières suivra au même endroit à 19h.