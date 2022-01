CHARBONNEAU, Yolande

(née Ouellette)



À Montréal, le vendredi 21 janvier 2022 est décédée, à l'âge de 91 ans, Yolande Ouellette, épouse de feu Gaston Charbonneau.Elle laisse dans le deuil ses enfants Jocelyne (Pierre), Huguette (Réal) et Isabelle (Martin); ses petits-enfants Véronique, Philippe et Héloïse; ainsi qu'autres parents et amis.Considérant les circonstances actuelles en lien avec la Santé Publique, les funérailles seront célébrées en privé.