BOUTET, Pierre



Suite à une brève maladie, c'est avec une immense tristesse que nous vous annonçons le décès de Pierre Boutet, à l'âge de 85 ans et 7 mois, époux de Louise Bergeron. Il est parti rejoindre ses parents, son fils Michel et sa soeur Mado.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Christine (Dominique), Isabelle (Dany) et Richard (Sylvie), ses 7 petits-enfants, ses 7 arrière-petits-enfants, ses soeurs: Céline (Robert), Thérèse (feu Denis) et Hélène, sa belle-soeur Maud (Léon), ses beaux-frères: Jules (Marie), René (feu Liliane) et Michel (feu Renée), ainsi que parents et amis.Un merci particulier à toute l'équipe de Madame Line Duhamel des soins palliatifs à domicile de Laval.En raison du contexte actuel, l'exposition et la cérémonie auront lieu dans l'intimité familiale.La cérémonie sera disponible en WebDiffusion pour écoute en direct, le dimanche 30 janvier dès 21h00. Elle sera disponible en rediffusion durant 90 jours suivant cette date. Le lien pour écoute est disponible directement sur le site du salon funéraire, dans l'avis de décès.Prière de ne pas envoyer de fleurs, veuillez faire un don à la Société canadienne du cancer.418, BOUL. LABELLEROSEMERE, QC, J7A 3R8