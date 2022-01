Au nom de la santé mentale, qu’attend-on pour rouvrir les gyms?

L’hiver bat son plein, tout le monde est confiné entre ses quatre murs, le moral des troupes est au plus bas. On sait que la santé physique et celle mentale sont intimement liées, et malgré ça, en ce moment, on prive les Québécois de faire le plein d’énergie lors de leur rendez-vous en salle d’entraînement.

Je suis président du réseau de gyms Éconofitness, donc très touché par la situation. Mais aujourd’hui, voyons plus loin que les considérations économiques, car les conséquences des fermetures qui perdurent vont bien au-delà. Évidemment, hier, comme les autres entreprises du milieu sportif et bien des Québécois, j’ai vécu une déception. Bien que nous planifiions avec optimisme notre réouverture pour la mi-février, nous sommes tout de même inquiets du manque de considération envers notre industrie et surtout envers la santé globale des Québécois.

Au Québec, environ 1 personne sur 6 est membre d’un gym et se voit restreindre l’accès à l’activité physique en raison du confinement. Bien que nous comprenions la situation d’urgence, l’impact d’interdire l’accès aux gyms à plus de 1 million de Québécois augmente les risques liés aux enjeux de santé mentale à court terme, mais aussi de maladies cardiaques et de maladies respiratoires sur le plus long terme.

Bienfaits

Les bienfaits de l’activité physique sur la santé sont nombreux, inutile de le répéter. Avec l’apparition de la COVID-19 et des études qui y sont liées, on les associe désormais également à la réduction du risque de contracter des maladies infectieuses. En effet, des chercheurs anglais ont démontré qu'une activité physique régulière, de modérée à vigoureuse, est associée à un risque réduit d’attraper des maladies infectieuses (comme la COVID-19) et de mortalité par maladies infectieuses. L'activité physique améliore en effet la première ligne de défense du système immunitaire.

D’un point de vue économique, on associe la hausse de la productivité des travailleurs (et la baisse de l’absentéisme au travail) avec l’augmentation de l’activité physique, et donc avec l’accès à des infrastructures sportives, dont les salles d’entraînement. Cette notion s’applique particulièrement en ce moment pour les travailleurs du réseau de la santé, qui ont besoin plus que jamais de maintenir leur santé globale après bientôt deux ans à traverser les aléas de la pandémie.

Pas une menace

La mission qui anime l’équipe d’Éconofitness, et j’en suis sûr de toute l’industrie, est de rendre la mise en forme accessible, sur les plans économique et géographique notamment. Avant la crise, notre chaîne notait une expansion annuelle de 30% du nombre de succursales pour une augmentation de 45% du nombre de membres chaque année. Il s’agit d’une bonne nouvelle pour la santé des Québécois, non? Alors, pourquoi ne pas poursuivre sur cette lancée et permettre aux gyms d’être au service de la santé plutôt que de les percevoir comme une menace? Il en va de notre santé collective. Nous y croyons fermement, et sommes prêts à accueillir nos membres dans un environnement sécuritaire incessamment.

Renaud Beaudry, Président et chef de l’exploitation Éconofitness