[BALADO] La Zone payante: Patrick Mahomes en mission pour un troisième Super Bowl de suite

Place au carré d’as dans la NFL avec de nouveaux visages, mais aussi le bon «vieux» Patrick Mahomes qui, malgré ses 26 ans seulement, tentera de se qualifier pour un troisième Super Bowl de suite avec les Chiefs. L’action reprend de plus belle dimanche, avec les deux finales de conférence. La Zone payante s’attaque au menu qui promet son lot de flammèches entre les Chiefs et les Bengals, ainsi qu'entre les Rams et les 49ers.

Pas évident de se plonger tout de suite dans le bain après avoir vécu une fin de semaine tout simplement historique, mais votre balado préféré est là pour faire le pont. Plusieurs ont parlé du deuxième tour des séries comme étant une fin de semaine historique. Exagéré? Pas du tout!

Nos analystes reviennent sur les événements qui ont marqué les quatre derniers matchs, chiffres à l’appui, pour démontrer que toutes les réactions sont justifiées. Puisque la fin du match mémorable entre les Bills et les Chiefs a enflammé les débats, nous nous prononçons aussi sur les règles qui régissent la prolongation.

Écoutez le balado La Zone payante ci-dessous:

Étant donné que la NFL est un train qui passe rapidement d’une station à l’autre, il faut, ayant à peine repris son souffle, se tourner vers les deux duels à venir, qui donneront accès au Super Bowl 56, le 13 février, à Los Angeles. Les Rams sauront-ils enfin percer l’énigme des 49ers, qui les ont vaincus six fois de suite? Les Bengals peuvent-ils encore surprendre la planète football en renversant les Chiefs, comme ils l’ont fait le 2 janvier? Nos analystes décortiquent le tout pour vous mettre en appétit.

Les séries éliminatoires roulent à fond la caisse, mais l’actualité dans la NFL ne prend pas de répit pour autant. Le plus brillant chapitre de l’histoire des Saints vient de se conclure abruptement avec le départ à la retraite de Sean Payton. Retraite définitive ou temporaire pour l’entraîneur-chef? Et à quel point a-t-il été marquant pour La Nouvelle-Orléans? On en discute, bien sûr, tout comme du départ potentiel de grands joueurs comme Tom Brady et Aaron Rodgers.

Quant à la populaire rubrique «Au Bar», on vous invite à prendre une bonne bière avec l’ami Maurice et on vous explique pourquoi même un joueur qui a bien performé sous pression peut recevoir une invitation à réfléchir... Bonne écoute!

La Zone payante est coanimée par Jean-Nicolas Gagné, Jean Carrier et Stéphane Cadorette.

