LAPOINTE, Ghislain

Le 14 janvier 2022, est décédé, au CIUSSS du Saguenay-Lac-St-Jean, Hôpital de Roberval, à l'âge de 81 ans et 7 mois, M. Ghislain Lapointe, époux de Mme Pierrette Genest demeurant à Chambord. Il était le fils de feu M. Alfredo Lapointe et de feu Mme Rolande Côté.C'est 1974 que Ghislain ouvre son premier cabinet dentaire. Son rêve était de changer les choses dans l'industrie en faisant collaborer toutes les professions du domaine dentaire pour offrir le meilleur service qui soit aux patients. Au fil des 25 années suivantes, Ghislain a réussi à atteindre ce rêve et a ainsi participé à l'évolution du Groupe. Retraité depuis l'an 2000, il est resté dans le coeur des employés et des professionnels. Au-delà de l'homme d'affaires, Ghislain était un homme de coeur.Selon les mesures en vigueur, le nombre de personnes présentes à l'intérieur devra se limiter à 25. C'est pour cette raison que les membres de la famille se recueilleront en toute intimité au :53, RUE ST-ANTOINE, MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIXSECTEUR MÉTABETCHOUANTél. 418-349-2894, courriel: infometabet@hebertetfils.com www.hebertetfils.comle samedi 5 février 2022, de 13 h à 15 h. Une cérémonie d'Adieu aura lieu le même jour à 15 h, à la Chapelle Hébert & Fils, du Complexe funéraire.Ceux et celles qui désirent assister à la cérémonie, nous vous invitons à contacter la famille, afin de pouvoir la visionner.L'inhumation se fera au cimetière de Desbiens à une date ultérieure.Outre son épouse, Ghislain, laisse dans le deuil ses fils : Larry (Lyne Vallée) et Yves (Marjolaine Poiré); ses petits-enfants : Anthony (Odrey Lane Blais), Jérémy (Gabrielle Haché), Grégory (Isadora Beaudoin), William (Thuy Vy Duong), Tommy (Sophia Brancoli) et Élisabeth (Noah Wright); ses arrière-petits-enfants : Mélody, Rémy, Koraly et bébé à venir Nora; ses frères et soeurs : feu Bertrand (Danielle Côté et la mère de ses enfants Colette Harvey), Jean-Eudes (Cécile Desmeules), Rachelle (Herman Lemay), Bernard (Geneviève Tremblay), Jeanne-Mance (Fernand Gauthier), Gisèle, Lorraine (René Lapointe), feu Martin et Doris (Gilles Rivest); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Genest : Lisette, Ruth, Murielle (Ronald Léger), Nancy (feu Léonce Claveau), Ronald (Rachel Bourget), Raymond (Jocelyne Lavoie), Rock (Claudine Grégoire), feu Michel, Claude (Barbara-ann Scott) et Doris (Daniel Favron); ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Ceux et celles qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation du Domaine-du-Roy.