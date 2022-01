MACCARONE (née Lynch), Rita



À Montréal, le samedi 22 janvier 2022 est décédée, à l'âge de 78 ans, Mme Rita Lynch, épouse de M. Umberto Maccarone.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Franco, Nadia et son époux Yves; ses petits-enfants Audrey et Jonathan; ainsi qu'autres parents et amis.En raison des circonstances actuelles, les funérailles auront lieu dans l'intimité de la famille.