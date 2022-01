GRATTON, Jean-Pierre



À son domicile, le 12 janvier 2022, à l'âge de 80 ans, est décédé M. Jean-Pierre Gratton, demeurant à Rawdon.Il laisse dans le deuil son épouse Mme Marielle Drolet, ses filles Eve, Véronique et Mathilde, sa petite-fille Sophie Clarysse, ses frères et sa soeur : Serge, Louise, Paul, ses belles-soeurs, neveux, nièces, autres parents et amis.Une cérémonie intime sera célébrée à une date ultérieure.Il fut confié aux soins de la résidence funéraire :