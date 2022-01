Cinquante-six arrêts et une défaite pour Elvis Merzlikins

Les Flames de Calgary se sont déchaînés sur les Blue Jackets de Calgary et le pauvre gardien Elvis Merzlikins, qui a bloqué pas moins de 56 tirs dans une défaite de 6 à 0, mercredi soir, au Nationwide Arena.

• À lire aussi: Carey Price: un dossier toujours nébuleux

• À lire aussi: Une chance pour Montembeault

L’équipe albertaine a ainsi dirigé 62 rondelles vers la cage du gardien letton. Il s’agit du plus grand nombre de lancers en une rencontre de saison régulière en plus de 30 ans dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Dans l’ère moderne, il faut remonter au 21 mars 1991 pour retrouver un match de la sorte. Le gardien des Nordiques de Québec Ron Tugnutt s’était alors dressé devant 70 des 73 tirs des Bruins de Boston. La rencontre s’était terminée avec une égalité de 3 à 3.

Les Flames ont tiré 16 fois au filet en première période, puis à 23 reprises lors des deux engagements suivants. Matthew Tkachuk a marqué deux buts alors que Mikael Backlund, Elias Lindholm, Andrew Mangiapane et Erik Gudbranson ont aussi participé à ce festival offensif. Johnny Gaudreau s’est démarqué avec trois mentions d’aide.

Si la performance de Merzlikins est admirable dans les circonstances, celle de Jacob Markstrom l’est tout autant. Le Suédois n’a toutefois eu que 23 rondelles à repousser pour réaliser son sixième blanchissage de la campagne, un sommet à travers la ligue.

Une stratégie payante pour les Maple Leafs

L’entraîneur-chef Sheldon Keefe a réparti le talent sur trois trios et la stratégie a fonctionné. Devant des Ducks d’Anaheim débordés, les Maple Leafs l’ont emporté 4 à 3 en fusillade, mercredi à Toronto.

Pouvant compter sur une formation complète à l’attaque pour la première fois de la saison, Keefe a décidé de séparer Auston Matthews, Mitch Marner et William Nylander afin de donner des maux de tête aux défensives adverses. Résultat: la formation canadienne a dominé 44 à 20 au chapitre des tirs au but.

Si les canons offensifs étaient séparés à égalité numérique, ils étaient malgré tout réunis sur la première unité supériorité numérique. Accompagnés de John Tavares (un but, une aide) et de Morgan Reilly (une aide), Nylander (un but, une aide), Matthews (deux aides) et Marner (un but, une aide) ont eu beaucoup de plaisir sur le jeu de puissance, qui a frappé trois fois.

C’est d'ailleurs Matthews qui a fait la différence avec le filet de la victoire en tirs de barrage après des filets de son coéquipier Jason Spezza et de la recrue Trevor Zegras pour les visiteurs

Le brio de John Gibson a toutefois permis à l’équipe de la Californie de rester dans la partie. Le gardien a réalisé 41 arrêts, dont quelques-uns très importants en troisième période lorsque son équipe tirait de l’arrière par un but. Vinni Lettieri a ensuite créé l’égalité et ainsi forcé la tenue d’une période supplémentaire.

Sam Steel et Jakob Silfverberg ont également trompé la vigilance de Jake Campbell, qui n’a guère été rassurant. Il a accordé trois buts, ce qui porte son total à 21 à ses cinq plus récentes sorties. Des chiffres qui sont bien loin des standards qu’il avait établis en début de campagne.

Les Ducks seront de passage au Centre Bell pour affronter le Canadien de Montréal, jeudi.

Un Québécois fait gagner les Sharks

À Washington, le défenseur québécois Nicolas Meloche a permis aux Sharks de San Jose de l’emporter 4 à 1 sur les Capitals en marquant son premier but en carrière dans la LNH.

À son 21e match au sein du circuit Bettman, Meloche a inscrit le filet de la victoire en deuxième période. L’arrière de 24 ans a accepté une belle remise dans l’enclave de Matt Nieto pour battre Ilya Samsonov d’un tir des poignets.

Chez les Capitals, c’est la panne sèche. L’équipe a été blanchie par les Golden Knights de Vegas lundi et c’est Daniel Sprong qui a mis fin à la séquence de cinq périodes sans but en secouant les cordages en début de troisième engagement.

Noah Gregor avait marqué le premier dans cette rencontre pour les Sharks, tandis que Jonathan Dahlen et Andrew Cogliano ont fermé les livres dans les quatre dernières minutes.