Maintien du taux directeur: un moment pour revoir ses finances

La décision de la Banque du Canada de maintenir son taux directeur est une bonne nouvelle pour les ménages canadiens et québécois, la situation permettant notamment de revoir l’état de ses finances pour éviter la faillite.

À titre de syndic de faillite, Pierre Fortin, président de Jean Fortin & associés, a suggéré aux personnes de profiter de cette période «de bulle financière» pour revoir leur état financier afin d’éviter les situations de faillite.

«La pente avant de se retrouver chez un syndic est assez longue. Et la différence des personnes qui se retrouvent chez un syndic et celles qui l’évitent est que celles-ci avaient pris conscience de leur état financière et elles l’ont corrigé», a observé Pierre Fortin.

Le marché de l’emploi est par ailleurs excellent par rapport à 2019, et quelqu’un qui est en recherche d’emploi peut en principe en trouver un, selon M. Fortin.

La Banque du Canada a annoncé mercredi qu’elle maintenait le taux directeur à sa valeur plancher de 0,25%, prévoyant une baisse de l’inflation d’ici six mois. Une situation profitable pour les ménages, mais qui pourrait toutefois changer.

«Dès que la Banque du Canada augmente ses taux d’intérêt, les banques vont augmenter le taux sur les marges de crédits. Ceci aura un impact direct sur le budget des personnes», a soutenu M. Fortin.

En revanche, les personnes ayant un prêt fermé ne seront pas impactées dans l’immédiat en cas d’augmentation de taux d’intérêt, a-t-il expliqué.

